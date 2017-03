Celstraffen geëist voor agressie op Daler vakantiepark

De officier van justitie wil dat de mannen de cel in gaan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/DALEN - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie mannen uit Emmen en Erica voor openlijke geweldpleging in vakantiepark De Huttenheugte in Dalen.

De drie mannen van 27, 29 en 36 jaar zouden in december 2014 een beveiliger en een barman in elkaar hebben geslagen. De aanklager eiste een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen het trio.



Tegen een 27-jarige vrouw uit Nieuw-Schoonebeek die ook betrokken was bij het geweld eiste hij 180 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk.



Nekklem

Het ging mis toen de vier op een avond op stap waren in een horecagelegenheid op het park: het personeel beweerde dat de groep niet voor hun laatste drankje had betaald, terwijl de vier beweerden van wel. Toen een beveiliger hen aansprak, ontstond er duw- en trekwerk. Daarbij legde de Ericaan een nekklem aan bij de beveiliger, om - naar eigen zeggen - meer geweld te voorkomen.



Klappen en trappen

Dat mislukte. De drie mannen vochten de beveiliger letterlijk de tent uit. Buiten kreeg de man klappen en trappen, onder meer in zijn buik. De vrouw zou hem ook hebben geslagen. Een barman die ertussen probeerde te komen, werd ook geraakt. Ook zou het viertal met barkrukken hebben gegooid.



De officier van justitie vindt dat de beveiliger recht heeft op ruim 5.000 euro schadevergoeding. De barman moet 800 euro vergoed krijgen, eiste hij. Op 24 maart doet de rechtbank uitspraak.