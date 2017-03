Janneke Ensing: We gaan met Chloe Hosking voor de winst

Chloe Hosking en Janneke Ensing (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - "We willen er graag een harde koers van maken. Het zou mooi zijn als we onze Australische topsprintster Chloe Hosking goed in de finale kunnen afzetten. Zij sprint voor de overwinning." Dat zegt wielrenster Janneke Ensing uit Gieten. Morgen gaat ze van start in de Ronde van Drenthe voor vrouwen.

De hele wereldtop staat aan de start. Na een afwezigheid van drie jaar is ook Marianne Vos er weer bij in Drenthe. Naast Janneke Ensing rijdt ook Esra Tromp uit Coevorden namens onze provincie de wereldbekerwedstrijd.



Niet voor eigen kans rijden

Ensing maakte dit seizoen de overstap naar de Italiaanse ploeg Alé Cipollini. Ondanks dat ze ook al heel wat materiaalpech had, reed ze mooie uitslagen in België en Italië. Zo werd ze afgelopen weekend in de Strade Bianche nog dertiende. Toch zal ze morgen tijdens de Ronde van Drenthe normaalgesproken niet voor eigen kans rijden. In de vlakke wedstrijden is de Australische topsprintster Chloe Hosking de absolute kopvrouw. "In de finale mag ik wel proberen weg te komen, maar dan moet ik alleen aankomen", verklaart Ensing.



De Australische Hosking is met hoge verwachtingen naar Drenthe afgereisd. "Ik ben een keer vierde en een keer vijfde geworden in de Ronde van Drenthe. Als sprinter is dit één van mijn favoriete wedstrijden. Ik wil minimaal op het podium eindigen", zegt Hosking.



De sprintster heeft Ensing zelf naar de ploeg gehaald. "Ze is typisch Nederlands. Heel direct en op de fiets is ze een echte allrounder en iemand die heel toegewijd haar taak uitvoert binnen de ploeg", zegt Hosking.



Start 11.15 uur

Morgen om 11.15 uur starten de vrouwen vanuit de Tamboer voor een wedstrijd over 140 kilometer. De finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen wordt rond 15.20 uur verwacht.



Live op TV Drenthe

Vanaf 14.00 uur kunt u op TV Drenthe kijken naar de ontknoping van de wereldbekerwedstrijd voor vrouwen. Daarna volgt ook nog de wedstrijd van de mannen.

Door: Karin Mulder Correctie melden