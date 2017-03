Verpleeghuis zet het licht feller: minder irritaties onder ouderen

HOOGEVEEN – Verpleeghuis Weidesteyn in Hoogeveen experimenteert in één van de gezamenlijke huiskamers met extra licht. Waar een lichtsterkte van 300 lux gebruikelijk is, voert de verpleging de sterkte op tot wel 2500 lux.

Hoofd psycho-geriatrische zorg Jakob Moorlag is enthousiast. “In de loop van de dag voeren we de lichtintensiteit op en zo na de middag loopt die weer wat terug. Als mensen tegen een uur of drie weer volop actief zijn is het weer helemaal licht en zo gaat het ook naar de avond toe. Richting de nacht dooft het licht langzaam zodat mensen de overgang naar bed beter aan kunnen.”Veel van de dementerende bewoners en ook hun familieleden moeten wennen aan het soms felle licht. Mevrouw Anna Danes is in de huiskamer een spelletje aan het spelen. “Het is soms wel wat grel dat licht. Te fel”, zegt ze .Moorlag zegt de klachten te kennen. “In het begin hadden we te veel lux ’s avonds en dat hebben we bijgesteld. Al doende leert men.”Het fellere licht heeft allerlei voordelen. Het waak- en slaapritme is beter, bewoners hebben meer eetlust. En er is minder onderlinge irritatie blijkt ook uit de cijfers. Moorlag: “Er is minder onrust in de huiskamers. Dat merken we aan de meldingen van incidenten die we bijhouden. Dus ja, het doet echt iets.”In een andere huiskamer brandt voorlopig nog zacht schemerlicht. “Dit is een try-out, maar de effecten zodanig positief dat we erover denken dit verder uit te rollen. Familie en ook medewerkers zeggen dat dit licht ongezellig is, niks aan zelfs. Daar zit wat in, het is heel helder. Maar daar is het niet om te doen, het gaat om de bewoner."