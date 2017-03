OM: wietkweker moet kwart miljoen terugbetalen

ASSEN/EEN - Tegen een 50-jarige man uit Een is vandaag een half jaar celstraf geëist voor het bezit van een hennepkwekerij en ruim twaalf kilo henneptoppen en hennepgruis.

In de kwekerij stonden 340 planten. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de man elf keer heeft geoogst en met handel in hennep ruim 267.000 euro heeft verdiend. Dat bedrag moet hij van het Openbaar Ministerie betalen aan de staat.In januari 2015 kreeg de politie een melding over een sterke henneplucht bij de woning van de man aan de Veenhuizerweg. Toen agenten bij hem langs gingen, bekende hij dat hij in de softdrugshandel zat.In een loods bij zijn huis bleek een professioneel ingerichte wietkwekerij te zijn. In de rechtszaal zei de man vandaag dat hij een legale handel had in hennepzaad en met de hennepteelt een extraatjes wilde verdienen.Op 24 maart doet de rechtbank uitspraak.