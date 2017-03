Wethouder Hoogeveen over kunstwerk Mannes: we schreven geen goede opdracht

ASSEN - Het college van burgemeester en wethouders trok de opdracht voor een kunstwerk bij het nieuwe station van Assen in, omdat ze twijfelde over de levensduur van het winnende ontwerp.

Het Rotterdamse bureau Nio Architecten maakte het winnende ontwerp: een grote houten hond voor de ingang van het station en een interactief lichtpad voor wandelaars en automobilisten.Het college trok de opdracht al in, voor de winnaar officieel bekend was gemaakt. Het ontwerp zou te weinig draagvlak krijgen onder de Asser bevolking en te onderhoudsgevoelig zijn. Dat er te weinig draagvlak is onder de bevolking, is niet onderzocht.Wethouder Maurice Hoogeveen: "De Europese aanbestedingsprocedure waar we ons aan moeten houden, laat zo'n openbare discussie niet toe. Dus de peiling over het draagvlak konden we niet doen. Maar de discussies die we in een kleine kring al hadden, gaven een indruk."Vijf van de acht leden van de kunstcommissie die naar alle ontwerpen keek, hebben op een of andere manier een binding met Assen en vertegenwoordigen daarmee ook een deel van de bevolking. Wethouder Hoogeveen zegt daarover: "De commissie heeft zijn werk goed en integer gedaan. We hebben gewoon geen goede opdracht uitgeschreven."Zo maakt het college zich vooral zorgen over de levensduur van het kunstwerk. Het architectenbureau zegt tien jaar voor het onderhoud van de drie kunstwerken te zorgen. "Maar een kunstwerk voor deze prijs koop je toch echt langer dan voor tien jaar," zegt Hoogeveen. "We hebben grote zorgen of het kunstwerk überhaupt een levensduur heeft die we kunnen verantwoorden voor het bedrag dat we voor het kunstwerk betalen."De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project, waarvan al 30.000 euro is gebruikt. Het college denkt nog na over een nieuwe opdracht voor een kunstwerk bij het station. Wel is zeker dat de gemeente dan drie verschillende opdrachten uitschrijft, zodat ze niet meer vast zitten aan de Europese aanbestedingsprocedure.Dat de houten hond toch een plekje krijgt bij het station, zoals de architecten hopen , verwacht de wethouder niet. "Het lijkt me niet voor de hand liggen dat het kunstwerk zoals het ontworpen is binnen de nieuwe opdracht een kans maakt."