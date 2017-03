Locoburgemeester Arends: De regio is het nieuwe goud van Nederland

EMMEN - Het was best een verrassing toen 8 mei vorig jaar bekend werd dat Cees Bijl opstapte als burgemeester van Emmen. Bijl ging aan de slag als gedeputeerde en dus moest Emmen op zoek naar een vervanger.

Het was aan locoburgemeester Bouke Arends om de tijd tot de aanstelling van een nieuwe burgemeester te overbruggen. Tot vandaag, want vanavond wordt Eric van Oosterhout officieel beëdigd als burgemeester van Emmen.Het college van burgemeester en wethouders en alle fractievoorzitters van de partijen in Emmen waren na het vertrek van Bijl stellig. "Wij kunnen zelf wel dit college runnen", was de opvatting en dus gingen ze niet op zoek naar een waarnemend burgemeester. Arends, wethouder van economie, werkgelegenheid en sport, mocht Bijl tijdelijk vervangen."Dat streelt je toch wel", vertelt Arends. "We hebben een collegiaal college. Daar staat men bokje voor elkaar. Je weet van elkaar wat je aan elkaar hebt." De locoburgemeester prijst het vertrouwen dat hij voelde van al zijn collega's in de tijd dat hij Bijl mocht vervangen.Het vervangen van Bijl betekende dat Arends flink aan de bak moest, want naast zijn taken als wethouder kreeg hij die van het burgemeesterschap erbij. "Denk vooral aan openbare orde, veiligheid en beleidscoördinatie." Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week kon zijn telefoon gaan. De agenda zat tien maanden lang goed vol, maar: "Als je werk niet als druk ervaart, dan ervaar je ook geen werkdruk."Arends had zichzelf voorgenomen dat, gezien de tijd die hij had als locoburgemeester, hij niet direct dingen helemaal anders zou willen doen. "Maar ik ben ook niet iemand die klakkeloos op de winkel past. Maar er zijn wel wat dingen gebeurd waar je even het verschil moest maken", aldus Arends. Hij doelt daarmee onder andere op de problematiek rondom het carbidschieten , het sluiten van het clubhuis van No Surrender en de overlast in de wijk Angelslo "Het gaat natuurlijk over mensen die gewoon prettig willen wonen en leven", zegt Arends over Angelslo. "Dat wordt hen niet op alle momenten gegund door gedrag van anderen." Volgens hem komt het mede door de bezuinigingen vanuit het Rijk op de zorg dat gemeenten tegen dit soort overlastproblemen aanlopen. "Mijn conclusie is dat het niet is goed gegaan. Dat we het kind met het badwater hebben weg gegooid en daar betalen wij nu de rekening van."Emmen was één dag landelijk nieuws toen de gemeente besloot het clubhuis van No Surrender te sluiten. Enkele weken voor die sluiting ontving Arends gegevens van het Openbaar Ministerie en de politie waaruit bleek dat er drugs gebruikt en vergehandeld werd in het clubhuis. "Dan kun je maar een ding doen, het aanpakken." De gemeente Emmen is onverbiddelijk als het gaat om drugspanden en wietkwekerijen, deze worden direct gesloten.Volgens Arends was het een spannende dag, mede omdat hij een noodbevel had uitgevaardigd. "Ik ben blij dat we daar met elkaar de rust hebben kunnen bewaren, dat geeft een goed gevoel." De leden van No Surrender denken daar anders over en hebben bezwaar aangetekend, ook ontving Arends naar eigen zeggen wel wat berichten van mensen die het niet eens waren met dat besluit. "Dat was geen fanmail", aldus Arends. Verder wil hij daar niet al te veel over kwijt.Behalve een aantal zware dossiers waren er ook genoeg momenten waarop de locoburgemeester kon lachen. "Het bezoeken van bruidsparen bijvoorbeeld. Je komt altijd bij mensen thuis waar het leuk is. Er is altijd koffie met een gebakje. Het zijn de leuke dingen van het vak." Een luchtige afwisseling van het vele vergaderen, debatteren en besturen.Arends houdt naar eigen zeggen niet van al die nieuwjaarsrecepties rond de jaarwisseling. Toch was het aan de locoburgemeester de taak om een speech te houden tijdens de receptie van de gemeente Emmen. Hij greep direct zijn kans om vol ambitie zijn toekomstvisie voor de regio uit te spreken. Een verdubbeling van de N34 en een spoorverbinding tussen Emmen en Groningen waren een aantal zaken die hij benoemde.Ambitieuze plannen die er natuurlijk niet een, twee, drie liggen. Maar Arends heeft er wel een bedoeling mee. Want deze regio mag volgens hem wel wat ambitieuzer zijn. "Deze gemeente mag zich veel meer profileren. We hebben echt goud in handen en dat moeten we gaan benutten."De locoburgemeester is een geboren en getogen Emmenaar, een kind van de regio. Sinds 1996 zit hij in de gemeenteraad en hij is nu bezig aan zijn tweede periode van vier jaar als wethouder. Tijdens zijn locoburgemeesterschap heeft hij zich al enkele keren uitgelaten over zijn ambitieuze toekomstplannen voor 'zijn' regio en gemeente, dit zal hij als wethouder ook blijven doen."We kunnen wel praten over krimp, maar dat komt omdat het Rijk zich eenzijdig richt op de Randstad. We zouden als regioprovincies in het Noorden en Oosten van Nederland de handen in elkaar moeten slaan. Het moet afgelopen zijn met dat eenzijdige, domme denken in de Randstad. De regio is het nieuwe goud van Nederland."Arends heeft ruim tien maanden mogen snuffelen aan het burgemeesterschap, je zou je dus kunnen afvragen of dat niet smaakt naar meer. "Nou, het is goed voor mijzelf om dit even te laten bezinken. Hoe zijn de tien maanden bevallen? Dat laat ik bezinken en dan zien we wel wat daar weer uitkomt."Voorlopig blijft hij het vak van wethouder naar eigen zeggen nog graag doen. "Ik vind het heel mooi dat ik dit al acht jaar mag doen. En als ik dat opnieuw vier jaar mag doen, dan met veel plezier."