ChristenUnie-politica: Er moet een compensatiefonds voor de Veenkoloniën komen

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee op de lijst van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vandaag was dat Carola Schouten, nummer twee op de lijst van de ChristenUnie.

Een belangrijk thema voor Schoutens partij is waardig oud worden. Vrijwillige levensbeëindiging voor ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, past daar niet bij. "Dit is voor ons een wezenlijk onderwerp. Minister Schippers liet vandaag weten dat ze het voltooid leven wil opnemen in het regeerakkoord. Als dat gebeurt, zit de ChristenUnie niet in het kabinet. Daar zijn we van tevoren heel duidelijk over naar de kiezer. Dat is echt een brug te ver", aldus Schouten."Wij vinden het leven waardevol. De ChristenUnie vindt dat we voorkomen moet worden dat iemand een doodswens krijgt of die wens wegnemen. Daarom moeten we het leven aangenamer maken voor ouderen."Schoutens partij wil ook speciale een minister voor ouderen. "Er is veel discussie over ouderen op allerlei beleidsterreinen. Op bijvoorbeeld het gebied van zorg, sociale zekerheid en mantelzorg. Er wordt nog wel eens langs elkaar heen gewerkt. Dat komt ook omdat het onderwerp ouderen onder meerdere ministeries valt.""Het is misschien wel socialer dat Griekenland niet in de euro blijft, dat het land weer een eigen munt introduceert", zegt Schouten. Het steeds maar geld lenen aan het noodlijdende land is volgens haar geen oplossing. "Het stapelt schuld op schuld. Om de schulden te kunnen afbetalen, moet het land steeds opnieuw geld lenen en zo blijft het probleem in stand."Volgens haar kan het land beter orde op zaken stellen als het niet meer tot de euro-landen behoort. "Op dit moment neemt het draagvlak voor de Europese Unie af, omdat er steeds weer geld naar Griekenland moet. Ook daarom is het beter dat de Grieken verder gaan met een eigen munt."Op steeds meer gebieden in Europees verband samenwerken hoeft van de ChristenUnie niet. "Laten we gaan voor een realistisch Europa dat samenwerkt op bijvoorbeeld een gebied als milieu. Dat stopt niet bij een landsgrens, net als belastingontwijking. Daar moet je afspraken over maken met andere landen. Maar bijvoorbeeld een Europees leger, wat meerdere linkse partijen willen; dat gaat mij echt te ver."Voor de Veenkoloniën moet een compensatiefonds komen, zegt Schouten. "Daar hebben inwoners recht op. We moeten als politiek niet het Noorden zelf het probleem laten oplossen. Je ziet wat voor problemen er zijn rondom de gaswinning in Groningen. Gaswinning speelt ook in Drenthe. We moeten met elkaar een energietransitie maken en daar zijn bijvoorbeeld windmolens voor nodig. De rekening daarvan kun je niet alleen bij de Groningers en Drenten neerleggen."De ChristenUnie vindt dat er teveel is bezuinigd op defensie. Daar moet twee miljard euro in worden geïnvesteerd, vindt de partij. "Of het leger uitgehold is? Ja. We horen berichten over een tekort aan munitie tijdens trainingen, er zijn allerlei tekorten aan basisbehoeften voor de soldaten. Maar wat we afgelopen jaren ook zagen is dat defensie werk in de regio wilde afstoten, zoals de plannen voor de sluiting van de kazerne in Assen. Ik heb aan de onderhandelingstafel over dit onderwerp gezeten en we hebben keihard geknokt om ervoor te zorgen dat de kazerne in Assen kan open blijven."Werkgelegenheid behouden voor de regio's buiten de Randstad is niet vanzelfsprekend, benadrukt Schouten. Ze doelt op de sluiting van gevangenissen en het sluiten van de Philips-vestiging in Emmen. "In Den Haag moeten we niet alleen naar de Randstad kijken. Het is niet meer dan fatsoenlijk om naar de regio te kijken."Schouten gaat voor 'alles boven de vijf zetels' die haar partij nu heeft in de Kamer. "Dat zou geweldig zijn."