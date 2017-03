Hennie van der Most presenteert mobiele restauranttoren

Hennie van der Most bij de mobiele restauranttoren (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe) De mobiele restauranttoren (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

SCHUINESLOOT - Ondernemer Hennie van der Most heeft vandaag zijn mobiele restauranttoren gepresenteerd. Aan de ontwikkeling van de toren is drie jaar gewerkt.

De toren heeft een hoogte van 43 meter. Het restaurantgedeelte draait om de toren heen en gaat langzaam omhoog.



Twee dagen

"Het restaurant wordt vervoerd met twaalf vrachtwagens. Die komen voorrijden en zetten in twee dagen een compleet draaiend restaurant neer", aldus Van der Most. "Er kunnen ongeveer tachtig mensen eten. De eerste toren gaat in principe naar Rotterdam toe."



Belangstelling

Over belangstelling heeft Van der Most niet te klagen. "We gaan de restauranttorens ook verkopen, want er is interesse uit het buitenland. Ik heb al een paar keer op een internationale beurs gestaan. En er is vraag uit Canada, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië. En die mensen kunnen hem nu in het echt zien."