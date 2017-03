Liveblog FC Emmen - FC Eindhoven

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de eerste echte finale om deelname aan de play-offs af te dwingen. Het thuisduel tegen FC Eindhoven is een rechtstreeks gevecht om plek 9 of 10, de laatste twee plekken die zoals het nu lijkt, recht geven op het toetje na de reguliere competitie.

Eindhoven staat 9e, Emmen 11e. Verschil tussen beide ploegen is vier punten. Tussen de twee opponenten staat RKC Waalwijk. De achterstand van Emmen op die ploeg is drie punten.FC Emmen zal dus moeten winnen om niet weer averij op te lopen zoals in de afgelopen twee wedstrijden tegen Fortuna Sittard (thuis 2-3 nederlaag) en vorige week tegen FC Den Bosch (1-1 gelijk).Bij FC Emmen maakt Género Zeefuik zijn basisdebuut en is Issa Kallon geschorst. Daardoor zakt Gersom Klok een linie naar het middenveld. Ook is er opnieuw een basisplek voor Youri Loen, die start als linkervleugelverdediger.FC Emmen - FC Eindhoven is LIVE te volgen op Radio Drenthe . Bovendien houdt verslaggever Niels Dijkhuizen een liveblog bij..