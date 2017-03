Liveblog FC Emmen - FC Eindhoven [gesloten]

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de eerste echte finale om deelname aan de play-offs af te dwingen. Het thuisduel tegen FC Eindhoven is een rechtstreeks gevecht om plek 9 of 10, de laatste twee plekken die zoals het nu lijkt, recht geven op het toetje na de reguliere competitie.

