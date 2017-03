'Ga door met alternatief voor windmolens'

Windmolenprotest in de Veenkoloniën (foto: archief RTV Drenthe)

PINGJUM - "Je kan kiezen voor een onverbiddelijk verzet en dan wordt het een veenbrand. Dat is destructief. Je kunt ook inzetten op een alternatief en daar maar gewoon keihard mee doorgaan op een slimme en constructieve manier. Dat noem ik een onderstroom en dat is uiteindelijk effectiever."

Dat zegt filmmaker Jeroen Hoogendoorn. Deze boodschap uit zijn documentaire Onderstroom geldt volgens hem ook voor Drenthe.



Volwaardig alternatief

Onderstroom gaat over het verzet van de inwoners van het Friese Pingjum tegen de komst van vijftig windmolens. Net als in de Veenkoloniën hebben de omwonenden gezamenlijk een alternatief uitgewerkt waar draagvlak voor is. Dat alternatief voorzag in zes windparken goed voor in totaal 124 Megawatt, meer dan nodig.



Nu wel zeggenschap

"De kern van dat alternatieve plan, dat vanuit een groep burgers kwam, was het eerlijk delen van lasten, lusten en zeggenschap. Vooral dat laatste wordt vaak vergeten. Dat plan is helemaal van tafel geveegd onder druk van de verkiezingen," zegt Hoogendoorn. Over blijft een kleiner windpark. "Daar wordt de bevolking nu wel bij betrokken", aldus Hoogendoorn.



Deel twee van Onderstroom is zaterdagmiddag om 15.30 uur en zondagmiddag om 13.00 uur te zien op NPO2. Het eerste deel is te zien via uitzending gemist.