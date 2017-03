Nieuwe burgemeester Midden-Drenthe wordt dinsdag voorgedragen

BEILEN - Tijdens een extra raadsvergadering wordt dinsdagavond de naam van de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe bekend gemaakt.

Op de functie hebben 57 kandidaten gesolliciteerd. De vertrouwenscommissie maakt dinsdagavond rond negen uur bekend wie Jan Broertjes opvolgt, die in januari 2015 vertrok. De afgelopen twee jaar was Ton Baas waarnemend burgemeester.De procedure om een opvolger voor Broertjes te vinden, verliep niet helemaal soepel. Eind december verlengde voormalige commissaris van de koning Jacques Tichelaar de sollicitatieperiode nog vanwege een gebrek aan geschikte kandidaten.De laatste weken is het vlot gegaan, laat de gemeente nu weten, want vorige maand werd nog aangekondigd dat de nieuwe burgemeester op 30 maart zou worden voorgedragen. Dat is vervroegd.Na de voordracht moet de minister van Binnenlandse Zaken nog zijn toestemming geven, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. De opvolger van Broertjes begint op 1 juli.