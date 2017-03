FC Emmen wint eerste finale richting play-offs

Emmen verslaat Eindhoven

VOETBAL - FC Emmen boekte vanavond een zeer belangrijke zege op jacht naar deelname aan de play-offs. Tegen directe concurrent FC Eindhoven won de Drentse club met 2-0.

Een belangrijk aandeel in de zege had Género Zeefuik, de spits die zijn basisdebuut maakte in het rood-witte shirt. Zeefuik begon nog wat onwennig, maar groeide in de wedstrijd met als hoogtepunt zijn treffer in de slotminuut van de eerste helft. Het betekende de 2-0 voor de Drentse club.



De oud-speler van PSV en FC Groningen scoorde zijn treffer op zijn kenmerkende manier: met de rug naar de goal aangespeeld worden, wegdraaien bij twee tegenstanders en raak schieten.



Alexander Bannink scoorde twintig minuten daarvoor de openingstreffer, na uitstekend voorbereidend werk van Youri Loen.



Ondanks de zege blijft FC Emmen 11e in de Jupiler League met 42 punten uit 29 duels. Het verschil met nummer 10, nu Eindhoven, is geslonken tot één punt.



Later meer.