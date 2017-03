Uitgebreidere aanpak van Europaweg Schoonebeek

Schets van de centrumplannen voor Schoonebeek (afbeelding: gemeente Emmen)

SCHOONEBEEK - De gemeente Emmen gaat een groot deel van de Europaweg in Emmen in een keer vervangen. Er waren al plannen om het deel in het centrumgebied aan te pakken, maar die aanpak wordt nu uitgebreid.





Volgens de gemeente Emmen wordt de Europaweg vernieuwd vanaf de rotonde tot aan de Norbruislaan. De werkzaamheden beginnen na de feestweek van Schoonebeek in augustus.



Eind vorig jaar werd bekend dat het "Het is logisch als we beginnen met de weg dat we dit doortrekken. Er moest wel geld voor beschikbaar zijn, maar door verschillende werkzaamheden te combineren en de riolering aan te pakken, kunnen we nu echt aan de slag", zegt wethouder René van der Weide. Eind vorig jaar werd bekend dat het centrum van Schoonebeek wordt vernieuwd . Het centrumgebied moet daardoor aantrekkelijker en verkeersveiliger worden. Daarvoor is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.