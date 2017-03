Género Zeefuik: het was een 6 plus

VOETBAL - Hij heeft er vijf weken op moeten wachten, maar de beloning voor het geduld kreeg FC Emmen-spits Género Zeefuik gisteravond. Uitgerekend tijdens zijn basisdebuut, tegen FC Eindhoven, scoorde hij zijn eerste treffer in dienst van de Drentse club.

"Dat was natuurlijk een heel mooi moment", erkende Zeefuik na afloop. Het was ook wel een echte 'Zeefuik-treffer' (of voor de wat oudere generatie, een soort Hennie Meijer- of Mariano Bombarda-actie): Met de rug naar de goal de bal ontvangen, de tegenstander voelen, draaien en schieten.Zeefuik startte het duel, dat door FC Emmen werd omschreven als de eerste finale op jacht naar de play-offs, nog wel ongelukkig. Hij leed te vaak balverlies, al had hij het ook niet gemakkelijk met continu twee verdedigers in zijn nek. "Ik moest er wel even in komen. Of dat te maken had met spanning? Dat zou kunnen, maar dat denk ik niet. Misschien onbewust omdat ook ik weet dat vanavond alle ogen op mij gericht waren. Men verwacht wat van me."Naarmate de eerste helft vorderde kwam Zeefuik steeds beter in zijn ritme en werd hij meer en meer gezocht door zijn teamgenoten. Helemaal na de openingstreffer van Alexander Bannink, toen FC Emmen niet terugzakte maar vol voor de tweede treffer ging. Die goal, van Zeefuik, viel op slag van rust en betekende de genadeklap voor FC Den Eindhoven. De Brabanders probeerden na rust nog wel, maar werden nauwelijks echt gevaarlijk.In de tweede helft, die voor Zeefuik 21 minuten duurde, zag het thuispubliek de grote kracht van de spits: zijn balvastheid, waardoor de Drentse club ook continu gevaarlijk in de tegenaanval was en ook nog eens met voldoende mensen voor de goal kon komen.In de 66e minuut verliet Zeefuik onder applaus het veld. Zijn eerste echte optreden in de hoofdmacht van FC Emmen beoordeelde hij zelf nogal mager. "Het was een 6 plus. Het kan en moet nog veel beter. Toch ben ik heel blij met het resultaat. We winnen van een directe concurrent in onze jacht op de play-offs. Nog negen finales te gaan."