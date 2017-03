Lente in Drenthe; eerste kievitsei gevonden

OOSTERHESSELEN - Met de vondst van het eerste Drentse kievitsei van dit jaar is de lente in Drenthe echt begonnen, dat meldt Landschapsbeheer Drenthe.

Het eerste kievitsei werd gistermiddag gevonden op een akker in Oosterhesselen. De eer ging naar vrijwillig weidevogelbeschermer Jaap Kiers uit Zwinderen.Volgens Landschapsbeheer is daarmee het weidevogelseizoen van 2017 in Drenthe begonnen. Zo’n 450 vrijwillige weidevogelbeschermers gaan de komende tijd het veld in om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de kievit en de wulp een goede start te geven. Zo brengen zij bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen beschermingsmaatregelen.Landschapsbeheer Drenthe meldt dat die inspanningen hard nodig zijn omdat de weidevogelpopulaties jaarlijks kleiner worden. Vijftien organisaties hebben samen met de provincie afspraken gemaakt om in Drenthe meer ruimte te geven aan weidevogels