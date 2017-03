Boerderij Kamps vijf jaar na de brand, concert met geredde instrumenten

ROLDE - Morgen is het precies vijf jaar geleden dat de monumentale boerderij Kamps bij Rolde door brand werd verwoest. De boerderij is herbouwd en morgen vindt daar een bijzonder concert plaats.

Willem Gülcher van boerderij Kamps: "Het is inderdaad een bijzonder moment, want het enige dat vijf jaar geleden uit de brandende boerderij werd gered waren de instrumenten van het orkest Adorable. En dit orkest geeft morgen een concert in de herbouwde boerderij."Boerderij Kamps ging in de nacht van 11 op 12 maart 2012 in vlammen op . Het monumentale pand was een van de oudste boerderijen van Drenthe. De bewoners konden op tijd het pand verlaten. Diezelfde nacht brandde ook een historische boerderij in Gieten uit. De politie hield direct rekening met brandstichting. In mei werd Lyndia V. uit Weerdinge aangehouden voor verschillende boerderijbranden, maar na drie dagen later kwam ze vrij vanwege gebrek aan bewijs In augustus 2012 werd Lyndia V. opnieuw opgepakt, toen voor een brand in Hooghalen. Zij is daarvoor veroordeeld tot tien maanden cel en tbs. Het was de derde keer dat ze tbs met dwangverpleging kreeg voor brandstichting. Begin dit jaar stelde haar behandelaar, het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug, voor om de tbs-behandeling van Lyndia V. met twee jaar te verlengen. De rechter moet daar nog uitspraak over doen.In het Radio Drenthe-programma Tussen Stoet en Koffie blikt Gülcher terug op de brand en de periode daarna. "De brand zelf was natuurlijk een grote schrik. Het hele jaar daarna wordt dan duidelijk wat die brand betekent, daar kom je langzaam achter. We zijn ontzettend geholpen door de buurt, dat was geweldig. En we zijn blij met het Drents Landschap dat meteen zei: We gaan de boerderij weer herbouwen in de eigen mooie stijl. Helaas is boerderij Kamps geen monument meer, omdat echt alles weg was, dan mag het geen monument meer genoemd worden."Volgens Willem Gülcher is de herbouw een mooi project geworden. "Toen we weer bij zinnen waren, konden we goed nadenken over hoe je zo'n monument weer van deze tijd maakt. Zo hebben we van de deel een theaterzaal gemaakt, heel geschikt voor muziek die in kleine ruimtes tot haar recht komt, zoals bij het concert van morgen".Tijdens het concert van Adorable wil Gülcher niet veel aandacht besteden aan de brand. "Je viert niet echt een lustrum van een brand, maar met mijn gezin zal ik er wel even bij stilstaan."