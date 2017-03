Wereldkampioen Dideriksen wint de Ronde van Drenthe

Dideriksen wordt bejubeld door een teamgenoot (Foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wereldkampioen Amalie Dideriksen heeft de Women's World Tour van de 55ste editie van de Ronde van Drenthe op haar naam geschreven.

De 20-jarige Deense was in Hoogeveen de snelste in de sprint tussen de vluchters. Lucinda Brand werd de beste Nederlandse renster op de derde plaats.



Uitslag Women's World Tour van de Ronde van Drenthe:

1. Amalie Dideriksen

2. Elena Cecchini

3. Lucinda Brand

4. Elisa Longo Borghini

5. Annemiek van Vleuten

6. Jolien D'Hoore

7. Marianne Vos

8. Hannah Barnes

9. Chantal Blaak

10. Chloe Hosking