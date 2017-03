'Behoud van werkgelegenheid in de regio vastleggen in regeerakkoord'

ASSEN - Het behoud van werkgelegenheid in de regio's waar arbeidsplaatsen dun gezaaid zijn, moet worden vastgelegd in het regeerakkoord. Dat vinden verkiesbare Drenten van GroenLinks, het CDA en de Ondernemerspartij.

Tijdens een verkiezingsdebat in het politieke radioprogramma Cassata op radio Drenthe werd uitgebreid gesproken over het verdwijnen van arbeidsplaatsen uit Drenthe.Met het sluiten van verschillende rechtbanken, de dreigende bezuinigingen op de gevangenis in Veenhuizen en het vertrekken van de belastingdienst en andere overheidsdiensten uit Drenthe lijkt de provincie flink in te leveren aan werkgelegenheid.Agnes Mulder van het CDA: "We zijn geen tweederangs inwoners in Drenthe. De overheid is er om de randvoorwaarden voor werkgelegenheid te scheppen. Ook in Drenthe, en daar moeten we keer op keer voor knokken."Ook GroenLinks pleit voor afspraken in het regeerakkoord. Wim-Jan Renkema: "De rijksoverheid heeft keer op keer diensten hier weggehaald. Je moet de provincie juist werkgelegenheid gunnen. Alles gaat naar de randstad, terwijl je zo makkelijk tegenwoordig met conference calls en dergelijke banen in de regio kan realiseren. Nu moeten we steeds de barricaden op, dat betekent dat je reactief en defensief moet zijn. Dit is typisch iets voor in het regeerakkoord. Publieke banen moeten we ook in de regio houden."Jos van den Berg van de Ondernemerspartij ziet ook kansen voor de politie en de gevangenissen: "Er moet meer blauw op straat komen. En mensen die iets uithalen, moeten strenger gestraft worden. Je moet anders straffen, voelbaar, niet een uurtje schoffelen hier en daar. En volle gevangenissen zorgen ook weer voor meer werkgelegenheid. "De gevangenis in Veenhuizen mag niet dicht, vinden vooral de VVD en de PvdA. Erik Ziengs van de VVD: "Er zijn miljoenen geïnvesteerd in de gevangenis van Veenhuizen. Dat moet behouden blijven, ook uit historisch oogpunt." Harm Brouwer van de PvdA: "Je zou kunnen kijken naar welke gevangenen in welke gevangenis zitten. Langdurig gestrafden krijgen niet elke dag visite, die zou je prima in Veenhuizen kunnen huisvesten."