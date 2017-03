Kjeld Nuis prolongeert wereldbekertitel op de 1.000 meter

Kjeld Nuis (foto: ANP/Jerry Lampen)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger de titel op de 1.000 meter geprolongeerd.

De wereldkampioen op deze afstand won in Noorwegen ook de laatste race. De Emmenaar won in een tijd van 1.08,76. Voor de oppermachtige Nuis was het op deze afstand zijn vijfde overwinning op rij in het wereldbekercircuit.



Lekker toetje

Nuis noemde de wereldbekerfinale vooraf een lekker toetje na een prachtig seizoen met onder meer wereldtitels op de 1.000 en 1.500 meter. Maar hij wilde wel graag als winnaar genieten van het nagerecht. "Het smaakt me lekker", zei hij lachend bij de NOS.



1.500 meter

"De eerste van de twee is binnen", doelde Nuis op de afsluitende 1.500 meter die morgen wordt verreden. Ook op die afstand kan hij het wereldklassement winnend afsluiten, waarmee hij dan ook de algemene wereldbeker (goed voor een winstpremie van ruim 18.000 euro) prolongeert.