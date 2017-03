Molen De Vlijt in Meppel moet weer in bedrijf: 'we willen hier mosterd maken'

MEPPEL - Molen De Vlijt in Meppel moet weer een molen worden die echt maalt. Molenaar Arco Pierik werkt met een groep vrijwilligers aan een plan om een mosterdmolen van De Vlijt te maken. "Als het meezit kunnen we dit jaar gaan produceren."

Het idee is er al jaren, maar de realisatie liet door tegenslagen op zich wachten. Zo moest de houten ombouw van de molen onverwacht vervangen worden.Maar er zijn inmiddels nieuwe zogenaamde schaliën geplaatst en afgezien van wat kleinere onderhoudsklusjes verkeert de molen weer in goede conditie.De Vlijt is de vijfde molen op de locatie aan de Sluisgracht in Meppel. In 1753 werd de eerste molen gebouwd. Drie keer ging de molen door brand verloren. "De huidige molen is neergezet vooral vanwege het aangezicht. Het maakt het beeld van Meppel mooier. De wieken hebben altijd kunnen draaien, maar De Vlijt was eigenlijk een lege huls. Nu we er weer echt willen gaan malen wordt de molen weer een werktuig, zoals het bedoeld is", aldus Pierik.Het is gelukt om de daarvoor benodigde onderdelen bij elkaar te sprokkelen, onder andere in Denemarken. Een gespecialiseerde molenmaker komt deze week naar Meppel om te assisteren bij de opbouw van de maalinstallatie.