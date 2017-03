Kind in zorgwekkende toestand uit vijver gehaald

De traumahelicopter is uitgerukt

COEVORDEN - Er is aan het einde van de middag een kind in kritieke toestand uit een vijver gehaald in Coevorden. Hulpdiensten zijn bezig met een reanimatie.

De leeftijd van het kind is niet bekend. Volgens de politie werd het kind vermist.



Meer info volgt.