ACV herovert koppositie: Wormmeester grote held

ACV wint nipt in Gelderland (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft door een 0-1 zege de koppositie in de hoofdklasse B heroverd. Op bezoek bij Sparta Nijkerk behoedde doelman Ben Wormmeester zijn ploeg voor puntverlies, door in de blessuretijd een strafschop te stoppen.

Na ruim een half uur zette jongeling Jonah van der Werf de Assenaren op voorsprong. Daarvoor stond de formatie van Fred de Boer onder druk.



Strafschop

Na rust kreeg de titelkandidaat uit de Drentse hoofdstad een handjevol kansen. In de blessuretijd kwam de zege alsnog in gevaar, doordat de Gelderse thuisploeg in de 92ste minuut een strafschop kreeg. Doelman Ben Wormmeester werd uiteindelijk de held van ACV door het buitenkansje te stoppen.



Twee duels minder

Door het puntverlies van koploper DOVO op eigen veld tegen SDC Putten (0-0) mag ACV zich opnieuw de koploper van de hoofdklasse B noemen. Tevens hebben de blauw/zwarten twee duels minder gespeeld.