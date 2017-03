Veel animo voor eerste Drentse dwarsfluitdag

Lieke van Essen en Marijke van der Goes spelend op hun favoriete instrument (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

HOOGEVEEN - Een unicum in de Drentse blazerswereld: vandaag verenigden zich fluitisten uit alle hoeken van de provincie voor de eerste Drentse dwarsfluitdag in kunstcentrum Scala in Hoogeveen.

De jongste fluitist was zeven en de oudste 74 jaar oud.



"Dat betekent dat we met jonge fluitisten, oude fluitisten, nog wat oudere fluitisten samen musiceren", vertelt fluitdocente Alieke Ramos Marta. Samen met nog vier anderen vond ze het tijd om eens wat gemeenschappelijks te doen voor de musici in Drenthe.



Boost voor de sector

Volgens haar is het ook wel nodig, want de muzikale sector in Drenthe staat qua lessen op een laag pitje. "Als je ziet dat voor muziek in de klas in bepaalde plekken in Drenthe echt een tekort is aan docenten, dan is dat natuurlijk wel een gegeven." Mede daarom sloegen de fluitdocenten de handen ineen. "Dit is de eerste keer dat er een provinciaal fluitevenement wordt georganiseerd, dus daar ben ik super trots op", vertelt ze.



Het instrument

De dwarsfluit wordt door sommigen toch gezien als een ietwat oubollig instrument. "Dat is het ook", lacht de dwarsfluitjuf. "Maar je ziet hoeveel mensen hier zijn", vervolgt ze trots. Het is in ieder geval geen saai instrument: "Tuurlijk niet", zegt Marijke van der Goes uit de tweede klas. "Ik snap dat er mensen zijn die het niet mooi vinden, maar ik persoonlijk kan er uren naar luisteren en ermee spelen." Ook haar mede-speelster Lieke van Essen uit groep acht beaamd dat. "Ik word altijd heel vrolijk van dwarsfluiten."



Allemaal nieuwe mensen

De meeste personen kennen elkaar vandaag ook niet en dat schept ook een band. "Dan zoeken ze elkaar allemaal op op Facebook, en dat kneedt dan weer verbanden hè. Daar kun je dan op voortborduren voor een volgende keer", vertelt Alieke Ramos Marta. De jeugd is ook nieuwsgierig naar elkaar: "Het is eerst natuurlijk wel een beetje spannend, maar later als je gewoon lol hebt met elkaar is het gewoon hartstikke gezellig", vertelt Lieke.



De gezamenlijke dag is volgens de organisatie in ieder geval voor herhaling vatbaar.