E&O sluit trainer/coach Joop Fiege weer in de armen

HANDBAL - Joop Fiege keert komend seizoen weer terug als trainer/coach bij E&O. Het wordt voor de geboren Amsterdammer zijn vierde periode als oefenmeester van de heren. Ook was de Fiege, die een contract voor drie seizoenen heeft getekend, al eens trainer/coach van de dames. Edwin Kippers, de huidige trainer van de heren, vertrekt aan het einde van het seizoen. Na drie jaar E&O hoopt hij full-time aan de slag te kunnen in het handbal.

Fiege en E&O: oude liefde roest niet

Fiege, die ook bondscoach van het Nederlands herenteam, werd twee weken geleden plotseling ontslagen bij het Zwitserse Basel waar hij bezig was aan zijn eerste seizoen na zijn vertrek bij Hurry Up.De terugkeer naar zijn oude liefde is, vanwege zijn geschiedenis bij de club uit Emmen (als speler en later als trainer/coach) logisch, maar gezien zijn laatste vertrek ook opmerkelijk. In februari 2014 besloot het E&O-bestuur namelijk om het contract met Fiege, tijdens het seizoen, per direct te beëindigen.Fiege volgt Edwin Kippers op die na drie seizoenen vertrekt bij de kampioen van de eredivisie, die nu in de play-offs vecht voor een ticket richting de BENE-League. Kippers ambieert een full-time baan in het handbal en wordt genoemd als coach van de Handbalacademie.Naast de benoeming van Fiege had E&O nog meer nieuws te melden tijdens de persconferentie, vlak voor de kraker in de kampioensgroep tegen Hurry Up. De twee hoofdsponsors van E&O, Oosting Metaalrecycling en Misker hebben hun contract bij respectievelijk het heren- en het damesteam verlengd. Oosting met drie jaar en Misker met één seizoen.