Fiege en E&O: oude liefde roest niet

HANDBAL - De terugkeer van Joop Fiege naar E&O is ondanks zijn jarenlange verbondenheid aan de Emmer-club (eerst als speler en later als trainer) logisch, maar gezien zijn laatste vertrek ook best opmerkelijk. In februari 2014 besloot het E&O-bestuur namelijk om het contract met Fiege per direct te beëindigen, waardoor de trainer/coach maandenlang thuis zat.

