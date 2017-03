HZVV verliest topper in Drachten en ziet marge slinken

VOETBAL - HZVV heeft de topper tegen eerste achtervolger Drachtster Boys verloren. Een doelpunt vlak na de pauze werd de koploper in de 1e klasse E fataal.

HZVV had in Friesland de kroon willen zetten op een prachtige week. Zeven dagen eerder schoof de ploeg van trainer Karlo Meppelink met d'Olde Veste een andere concurrent opzij en afgelopen dinsdag volgde een bekeroverwinning op BCV.Tegen Drachtster Boys had HZVV moeite om goed in de wedstrijd te komen. De equipe uit Hoogeveen leed veelvuldig balverlies en moest het initiatief vaak aan de thuisclub laten. Het leverde enkele gevaarlijke situaties op voor het doel van Hidde Streutker.Tot overmaat van ramp moest Meppelink in de eerste helft noodgedwongen twee keer wisselen. Dilan van Bree en Reza Hosseini konden door blessures niet verder voetballen. En dat terwijl HZVV al aantrad zonder Nick Neumann. De verdediger kan dit seizoen niet meer in actie komen door een gebroken sleutelbeen.Het duel in Drachten werd vroeg in de tweede helft beslist. Kevin Bakels liet Streutker kansloos met een schot van dichtbij. HZVV was daarna op het slechte veld niet meer bij machte om iets aan die achterstand te doen.Door de nederlaag slinkt de voorsprong van de Drentse club op Drachtster Boys tot vijf punten. Nummer drie d'Olde Veste won met 3-1 van Omlandia en staat op zes punten van HZVV. In de 1e klasse E wachten nog acht speelronden.