Premier Rutte zegt sorry tegen Q-koortspatiënten

EINDHOVEN - Premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden namens de regering aan alle Q-koortspatiënten. Hij deed dat tijdens een verkiezingsdebat in Eindhoven.

Hiermee komt de premier tegemoet aan de eerder deze week uitgesproken wens van de ombudsman. Bijna tien jaar geleden bleek dat in onze provincie vier geitenboerderijen waren besmet met Q-koorts. Het ging om bedrijven in Een-West, Elim en om twee bedrijven in Hoogersmilde. Zeker zes mensen in onze provincie liepen de ziekte op.De patiënten kampen, behalve met aanhoudende gezondheidsklachten, ook met een verslechterde financiële en sociale situatie.De rechter besliste eerder al dat de slachtoffers van de uitbraak g een recht hebben op een schadevergoeding van de overheid, omdat de Staat niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de uitbraak van de epidemie.