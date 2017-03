Olhaco afgedroogd door VoCASA

Olhaco tegen VoCASA (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft in de strijd tegen degradatie zichzelf een slechte dienst bewezen. Tegen concurrent VoCASA werd met 1-3 verloren. Tot halverwege de 2e set leek er voor de Hoogeveners niets aan de hand, waarna de ploeg volledig instortte.

1e set: 25-23

Na een 2-0 voorsprong namen de gasten uit Nijmegen het initiatief. VoCASA behield steeds een kleine voorsprong op de ploeg van trainer Dennis Luider. Op 14-14 kwam Olhaco even langszij, waarna de gasten weer een voorsprong namen. Maar ook deze keer kon VoCASA de voorsprong niet vast houden en nam Olhacal bij 21-20 weer de leiding. Het tweede setpoint was raak. De bal van VoCASA ging uit, maar het had er alle schijn van dat Ben van Noorden de bal nog aanraakte. Ondanks hevige protesten van VoCASA werd de bal uit gegeven.



2e set: 21-25

In de tweede set was Olhaco vanaf het begin de bovenliggende partij. Halverwege de set kwamen de gasten dichterbij en op 17-17 kwam VoCASA weer langszij. Olhaco was aangeslagen, maakte in het vervolg van de set te veel fouten en gaf de set te makkelijk uit handen.



3e set: 14-25

Olhaco begon dramatisch aan de derde set en keek binnen een paar minuten tegen een 0-6 achterstand aan. Een time-out van Luider leverde in eerste instantie geen punt op, maar op 0-7, sloeg Sander Kemperman het eerste punt van de set binnen. Echt in de wedstrijd kwam Olhaco niet meer en werd de set met pijnlijke cijfers verloren.



4e set: 17-25

Olhaco herstelde zich aan het begin van de vierde set niet en keek weer snel tegen een 0-7 achterstand aan. De ploeg speelde zonder vertrouwen. Door een gebrek aan concentratie bij de gasten, kwam Olhaco toch nog terug tot drie punten (10-13), maar verder lieten de gasten Olhaco niet terugkomen.

Door: René Posthuma