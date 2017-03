In Beeld: Ronde van Drenthe

ASSEN - Wielrenners uit de hele wereld kwamen vandaag in actie tijdens de Ronde van Drenthe.

De mannen reden 206 kilometer door onze provincie. Zij moesten vijf keer de VAM-berg bedwingen. De vrouwen reden drie keer tegen de VAM-berg op. Hun wedstrijd ging over 152 kilometer.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was de hele dag op pad in het mooie lenteweer en maakte de onderstaande fotoreportage:Meer over de Ronde van Drenthe: