Koninklijke erepenning voor Bibliotheek Assen

De Bibliotheek Assen bestaat 100 jaar (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De Bibliotheek Assen kreeg vanavond de Koninklijke Erepenning uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het avondprogramma van het BoekenFEST, in het bibliotheekgedeelte van De Nieuwe Kolk.

De Bibliotheek Assen ontving de Koninklijke Erepenning vanwege het honderdjarig bestaan van de biliotheek.



'Openbare Leeszaal'

Op 7 maart 1917 werden de statuten bij de notaris gedeponeerd en op 16 november 1918 opende de 'Openbare Leeszaal' aan de Alteveerstraat 6 in Assen voor het eerst haar deuren.

In de honderd jaren die volgden ontwikkelde de 'Openbare Leeszaal' zich tot de 'Bieb' zoals we die anno 2017 kennen.



BoekenFEST

Het BoekenFEST in De Nieuwe Kolk is een jaarlijks terugkerend festival. Gerenommeerde schrijvers, lokale talenten, landelijk bekenden, acteurs en journalisten uit heel het land komen naar Assen om bij dit literaire festival te zijn. Er is muziek en theater, er zijn ontmoetingen en optredens.



Tijdens het festival kreeg het 100-jarig bestaan van de Asser bibliotheek aandacht. Schrijver Marcel Moring presenteerde tijdens het avondprogramma het eerste exemplaar van zijn speciaal over de jarige bibliotheek geschreven thriller. Daarnaast was er een expositie te zien over de 100-jarige bibliotheek.