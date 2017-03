Cruciale eerste zege voor dames E&O in degradatiepoule

E&O doet uitstekende zaken (foto: E&O)

HANDBAL - De handbalvrouwen van E&O hebben hun eerste overwinning geboekt in de degradatiepoule. De ploeg van het trainersduo Frank van der Zanden en Vincent Mooi trok in de uitwedstrijd tegen Klink-Nijland Kwiek met 22-32 aan het langste eind.

In Raalte vocht E&O een belangrijk duel uit om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Tegenstander Kwiek stond voorafgaand aan het treffen - met twee punten minder dan de club uit Emmen - op de laatste plaats. De achterstand was beperkt aangezien E&O de degradatiepoule was begonnen met één punt uit twee wedstrijden.



De bezoekers uit Drenthe maakten Kwiek echter snel duidelijk orde op zaken te willen stellen. Na tien minuten had E&O een 2-7 voorsprong te pakken en die marge bleef in het vervolg van de eerste helft groeien. Bij de rust was het verschil al meer dan tien punten (7-18).



Na de pauze hielden de gasten de voorsprong in Sporthal Tijenraan intact en kwam de zege dus niet meer in gevaar. Door het resultaat loopt E&O met nog drie duels te spelen uit naar een verschil van vier punten. Daarmee lijkt de race tegen rechtstreekse degradatie al bijna beslist.