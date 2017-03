Hurry Up simpel langs E&O in matte derby

Suelmann haalt verwoestend uit in de derby

HANDBAL - De eerste derby in de kampioenspoule tussen E&O en Hurry Up werd een prooi voor de Zwartemeerders. In Emmen eindigde de, qua niveau, matige wedstrijd in 20-27.

Bij rust was leidde Hurry Up al met 9-14



Hurry Up koploper

Volendam versloeg vanavond BEVO in Panningen met 27-29. De Volendammers hebben net als Hurry Up na twee duels 3 punten, maar op basis van het doelsaldo bezetten de Zwartemeerders na vanavond de 1e plek in poule B van de play-offs. BEVO heeft twee punten en staat 3e terwijl E&O na twee duels nog puntloos is.



Later meer.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden