Sudosa-Desto verrast met klinkende overwinning

Sudosa-Desto zorgt voor een verrassing (foto: Sudosa-Desto)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben verrassend de thuiswedstrijd tegen Pharmafilter US gewonnen. De winst in de Topdivisie kreeg bovendien vorm in royale cijfers: 3-0.

In de eigen Sporthal Olympus stond het tegen degradatie strijdende Sudosa-Desto op papier voor een loodzware klus. Met Pharmafilter US kwam de nummer drie van de ranglijst op bezoek. De ploeg uit Amsterdam had de laatste vijf competitiewedstrijden niet verloren. Sudosa-Desto was eerder dit seizoen ook zelf al onderuit gegaan tegen Pharmafilter US. Het uitduel in november ging met 3-1 verloren.



Voor eigen publiek deed Sudosa-Desto prima zaken door direct de winst in de eerste set (25-21) te grijpen. Die lijn werd doorgetrokken in het tweede bedrijf, waarin het verschil zelfs verder opliep (25-19). In de derde set kropen beide ploegen dichter naar elkaar, maar Sudosa-Desto bleef uiteindelijk aan de goede kant van de score (25-22).



De formatie van Mark Afman en Erwin Sikkema had ook in de vorige speelronde een overwinning geboekt. Na drie opeenvolgende nederlagen werd toen DeVoKo verslagen. Ondanks de twee zeges is Sudosa-Desto allerminst zeker van een langer verblijf in de Topdivisie. De achterstand op de veilige tiende plek is acht punten.