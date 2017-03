Nieuw Buinen morst opnieuw in achtervolging op Achilles 1894

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft opnieuw punten gemorst in de 1e klasse F. De nummer twee van het klassement bleef tegen VKW Westerbork op een 1-1 gelijkspel steken.

Nieuw Buinen had afgelopen zondag ook al een teleurstellend resultaat behaald. De uitwedstrijd tegen Bergum eindigde toen in een 2-2 remise. Door dat resultaat verloor Nieuw Buinen de tweede periodetitel. Nieuw Buinen herstelde zich dinsdag door zich ten koste van zaterdagderdeklasser Noordwolde te plaatsen voor de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker. Na een ruststand van 1-1 werd het 6-1.In de competitie ging het voor Nieuw Buinen tegen VKW echter toch weer mis. Anjo Willems zette de nummer voorlaatst al rap op voorsprong. De thuisploeg maakte weliswaar snel gelijk via Gert Lukens, maar daar bleef het bij.Met een overwinning had Nieuw Buinen de druk kunnen opvoeren op Achilles 1894. De koploper verloor zondag van middenmoter WVV (0-1). De achterstand van Nieuw Buinen op Achilles 1894 is nu zeven punten.