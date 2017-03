Red Giants ziet Final Four vervagen na verlies tegen koploper

Red Giants verliest van de koploper (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - Red Giants heeft een fraaie reeks tot een einde zien komen. Na drie overwinningen op rij waren de Drentse basketballers niet opgewassen tegen Grasshoppers: 65-81. Het resultaat was niet onverwacht aangezien de equipe uit Katwijk bovenaan staat.

Door de nederlaag in Topsporthal Ezinge moet Red Giants deelname aan de Final Four zo goed als zeker vergeten. Aan het einde van het seizoen spelen vier teams in dit toetje om de Nederlandse amateurtitel. De winnaar krijgt ook de mogelijkheid om te promoveren naar het hoogste niveau.



Red Giants had de voorbije weken gewonnen van De Hoppers, Landslake Lions en The Black Eagles. De hoop op de Final Four bleef zo levend, maar met nog vier wedstrijden te gaan is de rest van het seizoen voor de club uit Meppel vrijwel zeker verworden tot een formaliteit. De achterstand op de vierde plek is nu zes punten.