Onbevangen DOS'46 boekt royale uitzege

DOS'46 wint opnieuw (archieffoto: RTV Drenthe/René Posthuma)

KORFBAL - DOS’46 heeft met ruime cijfers gewonnen op bezoek bij Fortuna/Delta. De ploeg van de vertrekkende trainer Daniël Hulzebosch haalde met 21-33 uit.

DOS'46 speelde zich eind februari veilig door te winnen bij DSC (20-24). Nu de Nijeveners zeker zijn van een langer verblijf in de Korfbal League, speelt de ploeg onbevangen. Die instelling leverde DOS'46 vorige week al een zege op in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit (28-26).



De Drentse club knoopte nu ook Fortuna aan de zegekar. Na een 9-14 ruststand gaf DOS'46 flink gas en liep uit naar een royale overwinning. De gasten wisselden in de slotfase veelvuldig. Jelmer Jonker kroonde zich met elf goals tot topschutter.



Volgende week speelt DOS'46 thuis de afsluiting van het seizoen tegen koploper PKC.