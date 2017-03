Bas Dost in topvorm: vier goals tegen Tondela

VOETBAL - Bas Dost beleefde een heerlijke avond in het uitduel van Sporting Portugal in het uitduel tegen hekkensluiter Tondela. De oud-spits van FC Emmen scoorde vier keer in de met 1-4 gewonnen wedstrijd. In blessuretijd had de international ook nog zijn vijfde kunnen maken, maar hij miste zijn derde penalty van de avond.

Met zijn vier goals liet Dost zien dat hij in topvorm verkeerd in aanloop naar de WK-kwalificactiewedstrijd over twee weken tegen Bulgarije.Dost, die nu met 22 goals topschutter is in de Portugese Primeira Liga, scoorde in de 33e minuut de 0-1 en scoorde na de gelijkmaker (die acht minuten na rust viel) een zuivere hattrick. Twee van die goals maakte Dost vanaf elf meter. In blessuretijd had Dost zelfs zijn vijfde van de avond kunnen maken, maar de derde strafschop benutte hij niet.Het is alweer zeven jaar geleden dat een speler in één wedstrijd vier keer scoorde in de Portugese competitie. Liédson kreeg dit in 2010 voor elkaar, eveneens in dienst van Sporting Lissabon.Ondanks de zege lijkt Sporting dit seizoen genoegen te moeten nemen met de derde plaats. Sporting heeft elf minder dan koploper FC Porto en negen dan Benfica. De voorsprong op nummer 4, Sporting Braga, bedraagt 8 punten. De derde plaats in Portugal levert een club wel de voorronde op de Champions League op.