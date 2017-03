Kippers trekt conclusie: E&O speelt volgend jaar weer eredivisie

HANDBAL - Edwin Kippers, de trainer/coach van E&O die na dit seizoen vertrekt bij de club uit Emmen, kwam gisteravond na de verloren derby tegen Hurry Up tot een pijnlijke, maar ook eerlijke conclusie. Zijn team gaat dit seizoen niet promoveren naar de BENE-League. "We zijn niet goed genoeg", aldus Kippers.

Kippers vervolgt: "Als je met enorme cijfers onderuit gaat bij BEVO en vandaag zo tam speelt tegen Hurry Up dat ook nog eens een maatje te groot was voor ons, dan moet je realistisch zijn. Wie weet kan het team volgend seizoen de stap wel maken, als de club deze groep bij elkaar kan houden."De trainer/coach is zelf dus aan zijn laatste wedstrijden bezig bij de club uit Emmen. Na vier jaar, waarvan de eerste als coach van de dames en de laatste drie bij de mannen, kiest hij voor een fulltime-baan in het handbal. "Het is voor 85% zeker dat ik na dit seizoen aan de slag ga voor het NOC/NSF en het NHV in de Handbalacademie. In april beslist het overkoepelende sportkoepel of de nieuwe academie, speciaal gericht op de ontwikkeling van talentvolle jongens, er ook echt komen. Dat valt of staat toch vooral met de financiën. Maar mocht dat niet doorgaan dan zijn er nog wel andere opties, dus ik ga er vanuit dat ik me volgend seizoen fulltime met handbal ga bezighouden."