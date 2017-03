Hurry Up-coach baalt van Bernativicius: Het is geen vakantie

Bernatavicius keek gisteravond toe vanaf de tribune

HANDBAL - Hurry Up kon gisteren in de derby tegen E&O niet beschikken over Tomas Bernatavicius. De Litouwse linkeropbouwer kampt sinds december van het vorig jaar al met de nodige kwetsuren, eerst aan zijn schouder en nu aan zijn voet. Dit tot grote frustratie van trainer/coach Martin Vlijm, die twjifelt of zijn speler wel het maximale doet om weer fit te worden. "Je hebt pijn én pijn hè. Je kan je ook door de pijn heen spelen."





'Anders laat ik hem een keer per maand komen'

"Ik heb hem vanavond gewaarschuwd dat dit de laatste keer is dat hij zo toekijkt. Hij is hier niet op vakantie. Ik vind dat hij de hele dag bezig moet zijn met herstellen. Als het zo doorgaat dan koop ik wel een kaartje voor hem en dan laat ik hem één keer in de maand overkomen om te spelen. Ik vind dit onzin."



'Ik denk niet dat hij liegt, maar je hebt pijn en pijn hè'

De Amsterdamse coach denkt niet dan de Litouwse rechtshander liegt over zijn kwetsuur. "Nee, dat idee heb ik niet. Hij zal ook best wel pijn hebben, maar je hebt pijn en pijn hè... je kan ook door de pijn heen bijten en ik twijfel of hij dat doet."



Door: Niels Dijkhuizen