Klazienaveen vecht zich langs De Weide

VOETBAL - In de 2e klasse J heeft vv Klazienaveen de imposante opmars van De Weide een halt toe geroepen. Op eigen veld wonnen de mannen van trainer Erwin van Oosten met 3-1. Een verdiende zege, die op basis van strijd werd geboekt.

De nederlaag betekende voor runner up De Weide (de nummer 2) de eerste nederlaag sinds 12 november toen bij Pelikaan S met 2-1 werd verloren. Daarna volgde een serie van zes zeges en één nederlaag. De achterstand op koploper vv Groningen was voor gisteren nog maar vier punten, maar is nu weer gegroeid naar zeven omdat de lijstaanvoerder wel won, met 5-1 van Aduard 2000."Er zijn nog acht wedstrijden te spelen en we staan nu zeven punten achter. Normaal gesproken is dat niet meer haalbaar", aldus De Weide-trainer Wilco Niemer na afloop. "Het was een verdiende nederlaag. Het veld en ook de manier van fluiten van scheidsrechter Boland, die het overigens prima deed hoor, was voor ons bepaald niet gunstig." Niemer doelde op het feit dat Boland 'mannelijk' floot en dus veel toeliet. "Ideaal voor Klazienaveen dat het van strijd en duels moet hebben en dat zijn nou net de ingrediënten die bij ons te vaak ontbreken."Maar het had toch zomaar anders kunnen lopen voor de Hoogeveners, als Boland na zeven minuten niet geel maar rood had getrokken voor Klazienaveen-verdediger Tim Smeman op De Weide-aanvaller Julian Mol in de eigen 16. Boland liet het bij een gele kaart en een strafschop voor de bezoekers die werd binnengeschoten door Emiel Njagul.Het antwoord van Klazienaveen volgde zeven minuten later, via de voet van aanvoerder Patrick Bloemberg. De middenvelder van de thuisclub schoot een vrije bal vanaf zo'n 22 meter snoeihard en met een uiterst merkwaardige dwarrel achter De Weide-doelman Hendri van der Weide: 1-1.Amper drie minuten na de 1-1 scoorde Klazienaveen opnieuw. Jasper Woelders kopte simpel raak na een mooie actie en voorzet van Bloemberg.Achttien minuten na rust besliste Lambers het duel, waardoor Klazienaveen nu evenveel punten heeft als De Weide (beide 32 punten uit 18 duels). vv Groningen heeft er 39 uit 18. DZOH staat 4e met 31 uit 18 en dan volgt Pelikaan S. met 30 punten. In deze klasse ging de eerste periode naar vv Noordscheschut en de tweede naar vv Groningen.