Auto slaat over de kop op A28: vier gewonden

Hulpdiensten helpen de slachtoffers uit de auto (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De auto sloeg meerdere keren over de kop (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De brandweer moest een van de slachtoffers uit de auto bevrijden (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

PESSE - Bij een aanrijding op de A28 tussen Hoogeveen en Pesse zijn afgelopen nacht vier inzittenden van een auto gewond geraakt.

Twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar. Een van de voertuigen sloeg daarna over de kop.



De 59-jarige bestuurster uit Winsum raakte bekneld in de auto en werd door de brandweer uit het voertuig gehaald. De vier gewonden zijn naar de ziekenhuizen in Assen en Hoogeveen gebracht.



In de auto zaten ook twee honden, die zijn opgehaald door de dierenambulance. Volgens de politie hadden de honden geen zichtbare verwondingen.



De andere auto die betrokken was bij het ongeluk, werd bestuurd door een 25-jarige man uit Appelscha. Hij raakte niet gewond.