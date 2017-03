Cornelissen emotioneel bij afscheid van Parzival

PAARDENSPORT - Tijdens Indoor Brabant is gisteren afscheid genomen van Parzival, het dressuurpaard waarmee de Drentse amazone Adelinde Cornelissen vele successen behaalde.

De bijna twintigjarige ruin gaat met pensioen. Cornelissen hield het niet droog tijdens haar speech. "Ik heb zo lang mogelijk geprobeerd om er niet over na te denken, want elke keer als ik aan het afscheid dacht, begon ik te huilen", vertelt de Drentse bij de NOS "Het was heavy, maar wel heel mooi. Hij heeft het verdiend en het was een supermooi afscheid", zei de trotse amazone na afloop.Parzival behaalde in 2012 onder meer twee olympische medailles. Cornelissen en Parzival veroverden in Londen samen zilver en met de Nederlandse ploeg brons.Voor het paard verandert er niet veel nu hij met pensioen is. Volgens Cornelissen zullen alleen de trainingen op een veel lager pitje zijn. De Drentse amazone moet nu op zoek naar een nieuw succespaard. Een zoektocht die ze met vertrouwen tegemoet ziet. "Er staan een paar echt leuke jonge paarden op stal en die doen het goed."