Wie wint de Drentse geschiedenisprijs?

ASSEN - Drie genomineerden zijn er voor de DHV-prijs, de geschiedenisprijs van de Drentse Historische vereniging. En vanmiddag wordt bekend wie deze mee naar huis mag nemen.

In een live-uitzending van Drenthe Toen op Radio Drenthe maakt de jury de winnaar bekend. De DHV-prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar is er voor het eerst ook een publieksprijs.Met zijn boekis Koert Broersma door de jury genomineerd voor de DHV-prijs. De bundel verscheen vorig jaar en bevat verhalen over het leven en werk van Harry Muskee en zijn band.De Historische Vereniging Annen is genomineerd dankzij het project Roelof Schuiling. Daarmee eert de vereniging de in 1854 in Annen geboren boerenzoon en grondlegger van het aardrijkskunde-onderwijs. De Historische Vereniging Annen maakte onder meer een wandelroute en een plaquette.Sis Hoek-Beugeling is amateur-historica en schrijfster en publiceerde verschillende boeken en in tijdschriften over de cultuurhistorie van Zuidoost-Drenthe. De nominatie geldt voor haar als een oeuvreprijs. Het afgelopen jaar was ze onder meer betrokken bij het opstellen van de Canon van de gemeente EmmenVorig jaar ging de DHV-prijs naar Thijs Rinsema voor zijn boekStemmen op de publieksprijs kan nog tot 12.00 uur via de website van de Drentse Historische Vereniging