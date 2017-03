Turkse gemeenschap Emmen blijft rustig na diplomatieke rel

De onrust bij het Turkse consulaat in Rotterdam (foto: ANP/Bas Czerwinski)

EMMEN - De rel die tussen Nederland en Turkije is ontstaan houdt de Turkse gemeenschap in Emmen bezig, maar er is geen onrust. "De mensen volgen het wel, maar reageren rustig", zegt voormalig bestuurslid Kadir Arslan van de moskee in Emmen.

Arslan zat zelf tot in de late uurtjes voor de televisie om de ontwikkelingen in Rotterdam te volgen. Daar ontstonden rellen nadat de Turkse minister Kaya haar landgenoten niet mocht toespreken. De minister werd Nederland uitgezet. Een andere minister mocht niet in Nederland landen. De Turkse regering is woedend.



Verkiezingen

Kadir Arslan vindt het een lastige kwestie. "Ik denk dat de zaak ook zo groot is geworden vanwege de verkiezingen in Nederland. Als dit na 15 maart had gespeeld was het denk ik heel anders gegaan."



Onbegrip

Volgens Arslan is er onbegrip voor de opstelling van de Nederlandse regering dat de Turkse ministers niet mogen spreken. "Maar aan de andere kant is dat spreken ook niet echt nodig, want de meeste Turken in Nederland gaan toch wel stemmen op 16 april. Dan is er een referendum."



Dat referendum gaat over een aantal wijzigingen in de grondwet, waarbij de Turkse president Erdogan meer macht kan krijgen. Arslan zegt zelf geen aanhanger te zijn van Erdogan, maar een meerderheid van de Turkse gemeenschap in Emmen, die uit zo'n drieduizend mensen bestaat, is dat volgens hem wel.

Door: Steven Stegen