Garagebox uitgebrand in Haulerwijk

De brandweer kon de garagebox niet meer redden (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De garagebox stond achter een woning in Haulerwijk (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

HAULERWIJK - Een garagebox in Haulerwijk, net over de provinciegrens bij Een-West, is vanochtend door brand verwoest.

De garagebox stond achter een woning aan Opzienersweg. Onder meer het brandweerkorps van Norg assisteerde bij het blussen van de brand.



De brandweer kon niet voorkomen dat het gebouw volledig uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.