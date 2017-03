Brand in garage slaat over naar woning

De brandweer in de uitgebrande garage (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) De brand in de woning in Rouveen (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

ROUVEEN - In een huis aan de Beukenlaan in Rouveen heeft vanochtend brand gewoed. Rond de middag had de brandweer het vuur onder controle.





Tijdens de brand was er niemand thuis, er vielen daardoor geen gewonden. Volgens de brandweer is de woning voorlopig onbewoonbaar. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in de garage, meldt RTV Oost . De vlammen sloegen daarna over naar het huis.