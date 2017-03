Onderkomen stichting Chó in oude dierenpark Emmen geopend

De opening van het onderkomen door Jisse Otter en Joop Reilman. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EMMEN - Met hapjes en drankjes en veel muziek en gezelligheid is het onderkomen van de Stichting Chó in het oude dierenpark in Emmen geopend. De stichting gaat in het oude paviljoen activiteiten voor 50-plussers organiseren.

Wethouder Jisse Otter knipte het lint door en ze zei blij te zijn met de nieuwe bestemming van het gebouw. "Het zorgt voor reuring in het oude dierenpark en dat willen we graag. De activiteiten zijn een mooie aanvulling op bestaande activiteiten voor ouderen."



Eenzaamheid

Joop Reilman is één van de drijvende krachten achter de stichting Chó, dat vrijheid of vlinder betekent. Hij wil diverse cursussen en activiteiten organiseren. "Ik geef veel weerbaarheidstrainingen en daarbij valt het steeds weer op hoe veel eenzaamheid er is en soms gebrek aan zelfredzaamheid. Daar willen we iets aan veranderen."



Reilman denkt aan praktische cursussen als hoe je moet pinnen. "Maar we gaan ook met elkaar naar voetbal of evenementen." Bezoekers reageren enthousiast. "De activiteiten zijn echt breder, het voegt zeker iets toe", vindt Jantje Pots.