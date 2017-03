Historische Vereniging Annen wint DHV-prijs

ASSEN - De geschiedenisprijs van de Drentse Historische Vereniging is gewonnen door de Historische Vereniging Annen. De vereniging krijgt deze prijs dankzij het project Roelof Schuiling.

De DHV-prijs werd vanmiddag uitgereikt bij RTV Drenthe tijdens het radioprogramma Drenthe Toen.Het winnende project van de Historische Vereniging Annen draait om Roelof Schuiling, die in 1854 in Annen werd geboren. Hij is de grondlegger van het aardrijkskunde-onderwijs in Nederland. Hij werd vooral bekend door de schoolplaten die hij maakte.De Historische Vereniging Annen richtte onder meer een gedenkteken op voor Roelof Schuiling . Het gaat om een grote veldkei met daarop een lessenaar. Het monument staat op de plek waar in 1816 het eerste schoolgebouw van Annen stond. Ook maakte de Historische Vereniging Annen een wandelroute.De Historische Vereniging Annen krijgt van de Drentse Historische Vereniging een geldprijs van 1000 euro.Dit jaar was er ook voor het eerst een publieksprijs. Volgens de Drentse Historische Vereniging zijn er 1446 stemmen uitgebracht. Winnaar van de publieksprijs is Koert Broersma. Hij schreef het boek