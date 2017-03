Hosking wint Drentse acht van Westerveld

Chloe Hosking wint Drentse Acht van Westerveld (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe) Het podium van de Drentse Acht van Westerveld (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Chloe Hosking heeft de Drentse Acht van Westerveld op haar naam geschreven. In Dwingeloo was de Australische, na 143 kilometer, veel te sterk in de sprint.

In een zeer snelle koers, konden veel vrouwen het hoge tempo niet volhouden. In de straten van Dwingeloo was Hosking de sterkste in de sprint van het uitgedunde peloton. Lotte Kopecy eindigde als tweede, voor wereldkampioene Amalie Dideriksen, die zaterdag in de Ronde van Drenthe nog de sterkste was. Janneke Ensing, ploeggenoot van Hosking, werd elfde.



Later meer...